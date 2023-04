Esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli exibe vídeo do casamento civil

Eduardo Costa e Mariana Polastreli aparecem dizendo os votos no casamento civil em novo vídeo da cerimônia intimista

O cantor Eduardo Costa (44) apareceu radiante e sorridente no vídeo do seu casamento civil com Mariana Polastreli (34). O vídeo foi compartilhado por eles nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 6, e trouxe imagens inéditas da cerimônia intimista.

O casal surgiu trocando os votos na frente da juíza de paz e dos seus convidados na sala de casa. Os dois ainda exibiram as alianças e fizeram o brinde com champanhe na frente dos amigos e familiares. "Receba essa aliança em sinaldo meu amor e da minha fidelidade. Que assim seja”, disse ela na legenda das imagens.

O casamento aconteceu na terça-feira, 4. Para a grande noite, Eduardo surgiu com uma camisa verde, calça clara e tênis. Por sua vez, a noiva usou um vestido branco longo, frente única e um cinto.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

Agora, os dois devem se casar no religioso em breve. “A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus estar presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família”, contou ele ao colunista Leo Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Polastreli (@marianapolastreli)

Noiva de Eduardo Costa se declara para ele

No dia do aniversário de Eduardo Costa, Mariana Polastreli emocionou seus seguidores com uma declaração de amor para o cantor nas redes sociais. Ela falou sobre o amor e a parceria deles na vida.

"Oi vida, eu poderia ter colocado aqui várias outras fotos para falar sobre você hoje que é seu aniversário, mas essa foi uma das primeiras laá no início de tudo. Neste dia em especial eu só peço a Deus que continue cuidando de você como Ele sempre faz e que você continue sendo esse Homem transformador que você é. Você é a dádiva e a base da nossa família, meu Porto Seguro, meu protetor. Tantas qualidades que não caberiam aqui. Aaaaah se o Theo pudesse falar como é dividir todos os dias com você… Ele resumiria você melhor que eu", afirmou ela.

"Obrigada meu amor por tudo que você faz e representa pra nós. Por tanto amor dado, tanto cuidado, tanta proteção. Você foi a minha melhor escolha e eu viveria tudo que fosse necessário para estar do seu lado. Eu desejo que Deus te dê todos os dias, Paz, felicidades, serenidade, sabedoria e muita, muita força para que você continue sendo o grande homem que é. Esse é só mais um de todos os anos que celebraremos seu aniversário juntos. Eu amo você por toda minha vida. Feliz aniversário", finalizou.