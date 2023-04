Eduardo Costa revela que vai se casar nesta semana

Vivendo junto com Mariana Polestri, Eduardo Costa anuncia que vai oficializar o casamento deles no civil e já planeja cerimônia religiosa

O cantor Eduardo Costa (44) vai se casar! Ele já mora junto com a amada Mariana Polastreli (33) há algum tempo e decidiu que eles vão oficializar a união nesta semana.

“A gente mora junto há muito tempo e a gente já casou. E te conto mais, a gente vai casar no civil esta semana. Só a gente mesmo, meu povo, minha família, minha casa. A gente vai casar esta semana”, disse ele em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

E a celebração da união não vai parar por aí. Ele contou que quer fazer duas cerimônias religiosas em breve, já que cada um tem uma religião. “A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus estar presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família”, contou ele.

Por fim, ele contou que tem planos de aumentar a família com a esposa. “A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser”, afirmou.

Noiva de Eduardo Costa se declara para ele

No dia do aniversário de Eduardo Costa, Mariana Polastreli emocionou seus seguidores com uma declaração de amor para o cantor nas redes sociais. Ela falou sobre o amor e a parceria deles na vida.

"Oi vida, eu poderia ter colocado aqui várias outras fotos para falar sobre você hoje que é seu aniversário, mas essa foi uma das primeiras laá no início de tudo. Neste dia em especial eu só peço a Deus que continue cuidando de você como Ele sempre faz e que você continue sendo esse Homem transformador que você é. Você é a dádiva e a base da nossa família, meu Porto Seguro, meu protetor. Tantas qualidades que não caberiam aqui. Aaaaah se o Theo pudesse falar como é dividir todos os dias com você… Ele resumiria você melhor que eu", afirmou ela.

"Obrigada meu amor por tudo que você faz e representa pra nós. Por tanto amor dado, tanto cuidado, tanta proteção. Você foi a minha melhor escolha e eu viveria tudo que fosse necessário para estar do seu lado. Eu desejo que Deus te dê todos os dias, Paz, felicidades, serenidade, sabedoria e muita, muita força para que você continue sendo o grande homem que é. Esse é só mais um de todos os anos que celebraremos seu aniversário juntos. Eu amo você por toda minha vida. Feliz aniversário", finalizou.