Eduardo Costa surpreende ao exibir foto inédita com a filha

Eduardo Costa curte momento ao ar livre com a filha, Maria Eduarda, e exibe foto inédita dos dois juntos: 'Minha neném'

O cantor Eduardo Costa (44) agitou as redes sociais neste sábado, 25, ao compartilhar uma nova foto com a filha adolescente, Maria Eduarda, de 16 anos. Ele mostrou um momento encantador dos dois juntos enquanto se divertiam ao ar livre.

Na foto, pai e filha surgiram abraçados em um jardim e ele mostrou o quanto a filha já cresceu. “Minha neném, meu amor”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram os dois. “Lindos demais”, disse um seguidor. “Linda, tal pai, tal filha”, escreveu outro. “Que DNA perfeito”, comentou mais um.

Maria Eduarda faz homenagem para o pai, Eduardo Costa

Em dezembro, Eduardo Costa fez aniversário e ganhou uma homenagem especial da filha nas redes sociais. Ela relembrou momentos dos dois juntos e declarou o seu amor.

"Pai. Meu espelho. Minha inspiração. Meu melhor amigo. Meu herói. Minha força. Meu professor de vida. Eu poderia falar tantas coisas do senhor, mas ainda seria pouco. Pessoas que não te conhecem não imaginam 1/3 do seu coração. É lindo, é deslumbrante. Que honra Deus ter me escolhido para ser a sua filha, poder sentar à mesa todos os dias e aprender mais e mais com o senhor. O senhor é único, igual nunca existiu e nunca vai existir. Sua simplicidade, sua garra, sua coragem... sempre quer evoluir e ser uma pessoa melhor, ajuda todos sem ao menos esperar algo em troca", disse ela.

E completou: "É meu pai...como é bom ter sua risada, suas histórias que conta mil vezes (mas que eu amo ouvir todas as vezes) seu cheiro, suas piadas, seu cuidado. Obrigada por tudo, papai. Gratificante saber que tenho muito do seu jeito. Sem dúvidas o senhor é meu maior exemplo e inspiração. Que Deus te abençoe e ilumine cada vez mais seus caminhos. Eu te amo além dessa vida, papai. Feliz aniversário".