Filha de Eduardo Costa publica nova foto e semelhança entre os dois choca

Maria Eduarda foi muito elogiada em sua nova publicação e semelhança com Eduardo Costa foi notada

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 14h35

A filha do cantor Eduardo Costa, Maria Eduarda, encanta mais seus fãs e os do pai a cada dia que passa. Isso porque a adolescente vem postando fotos de uma sessão que fez produzida.

Maquiada e usando uma blusinha preto, ela posou com feições sérias e sorridentes. "O fotógrafo e bom, mas com você na foto não tem como dar errado", escreveu um. "Sou muito seu fã, Deus te abençoe cada dia mais", desejou outro nos comentários das fotos.

O que choca, mesmo, é a semelhança de pai e filha, que mantém ótima relação e se declaram constantemente nas redes sociais. "Gente, ela é a sua cara", frisou uma fã.

Recentemente, Duda é vista na fazenda com a família em Goiás. Bem família, no dia dos pais, ela chegou a publicar diversas fotos tanto de bebê como atuais com o pai babão. "Feliz dia dos pais pro melhor pai do mundoooo!!! Obrigada por tudo, papai. Obrigada por ser meu melhor amigo e meu companheiro de todas as horas. Sou muito sortuda por poder dividir a vida com o senhor, muito obrigada por me proporcionar momentos tão maravilhosos. Te amoinfinitamente @eduardocosta", escreveu.

Confira foto da filha de Eduardo Costa: