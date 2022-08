Eduardo Costa explica rumores de 'briga' com Leonardo após fim de projeto juntos

Eduardo Costa esclarece qual é a sua relação com o cantor Leonardo após eles encerrarem o projeto 'Cabaré'

O cantor Eduardo Costa (43) decidiu esclarecer como ficou a sua relação com o cantor Leonardo (59) após o fim do projeto Cabaré, que fizeram juntos. Em conversa no programa Fofocalizando, ele contou que não existe briga entre eles.

A repórter questionou sobre uma suposta rixa entre eles e o artista desmentiu. “Não, da minha parte não. Acabou, cria um mal-estar. Era um projeto entre dois amigos que acabou tomando outro rumo”, disse ele.

E completou sobre ainda admirar o amigo. “Acaba que cada um fala uma coisa, um diz uma coisa, outro diz outra. E ficou o dito pelo não dito. E acaba criando de alguma forma um mal-estar. Mas eu amo o Leonardo. É uma pessoa que faz parte da minha vida e nunca vai deixar de fazer. O Cabaré é uma vírgula na nossa vida. Como qualquer vírgula não é um ponto final, é só uma pausa”, contou.

Pedido de casamento de Eduardo Costa

Há pouco tempo, Mariana Polastreli revelou que foi pedida em casamento por Eduardo Costa quando completaram um ano de relacionamento.

"Ele me pediu em casamento exatamente no dia do nosso primeiro ano juntos. Hoje é nosso dia 10, nosso primeiro 1 ano de todos os anos de nossas vidas. Noivamos exatamente na data que nos encontramos, e de lá pra cá não nos separamos por nenhum dia, e em nome de Jesus por nossas escolhas ficaremos assim por toda nossa vida", disse ela no começo da legenda.

Em seguida, Mariana se declarou para o cantor sertanejo. "Eu ao você meu amor, e viveria cada momento, enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do homem que você é e muito mais pelo que você tem se tornado. Obrigada por me fazer um ser humano melhor. Que Deus esteja sempre a nossa frente, derrubando Todo mal. Amo você pra sempre", finalizou.

