Eduardo Costa pede Mariana Polastreli em casamento: "Amo você"

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 20h20

Eduardo Costa (43) pediu Mariana Polastreli (34) em casamento nesta sexta-feira, 10, dia em que eles completam 1 ano juntos.

A influenciadora digital contou a novidade aos seguidores ao exibir uma foto das alianças de noivado em suas redes sociais. Ela exibiu as alianças de noivado e também se declarou para o amado.

"Ele me pediu em casamento exatamente no dia do nosso primeiro ano juntos. Hoje é nosso dia 10, nosso primeiro 1 ano de todos os anos de nossas vidas. Noivamos exatamente na data que nos encontramos, e de lá pra cá não nos separamos por nenhum dia, e em nome de Jesus por nossas escolhas ficaremos assim por toda nossa vida", disse ela no começo da legenda.

Em seguida, Mariana se declarou para o cantor sertanejo. "Eu ao você meu amor, e viveria cada momento, enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do homem que você é e muito mais pelo que você tem se tornado. Obrigada por me fazer um ser humano melhor. Que Deus esteja sempre a nossa frente, derrubando Todo mal. Amo você pra sempre", finalizou.

Nos comentários, Eduardo Costa também agradeceu a amada pelo relacionamento deles. "Obrigado por tudo minha vida. Deus nos abençoe e guarde nossa família de todo o mal em nome de Jesus. Te amo", disse o sertanejo.

Confira a publicação de Mariana sobre o noivado: