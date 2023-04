Eduardo Costa: saiba quem é Mariana Polastreli, a esposa do cantor sertanejo

O cantor Eduardo Costa está oficialmente casado! Saiba mais sobre quem é a esposa dele, a empresária Mariana Polastreli

O cantor Eduardo Costa é um homem casado! Ele e a empresária Mariana Polastrelise casaram no civil na última terça-feira, 4, e mostraram as fotos da união nas redes sociais. Agora, que tal saber mais sobre a nova esposa do artista sertanejo? Confira abaixo:

Mariana Polastreli tem 34 anos e é empresária. Ela é proprietária de uma loja de roupas online com o seu nome e também produz conteúdo para as redes sociais sobre beleza e fitness. Além disso, ela é mãe. Mariana tem três filhos, Luiz Henrique, Pedro e Theo, frutos do antigo relacionamento com Eduardo Polastreli.

Inclusive, ela chegou a se envolver em uma polêmica quando terminou o antigo relacionamento e começou a se envolver com o cantor. Na época, ela falou sobre a guarda dos filhos após a separação. "Apenas o meu mais velho [Luiz Henrique] optou nesse primeiro momento a continuar morando com o pai, mas mesmo assim a guarda é compartilhada. Theo e Pedro estão sob minha guarda, que também acaba compartilhada por opção minha. Pedro apenas cumprirá o ano letivo na escola para que não interrompa. Minha intenção a todo momento era e é facilitar, diminuir qualquer impacto que pudesse atingir meus filhos. Mesmo eles estando lá por enquanto, eu arco única e exclusivamente com todas as despesas dos meus três filhos. Em momento algum [fiz] questão de expor isso, mas acho que as informações em algum momento têm que ser dadas por completo e não apenas o que beneficia alguma das partes", disse ela.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

Declaração de amor de Mariana Polastreli para Eduardo Costa

Há poucas semanas, Mariana Polastreli escreveu uma declaração de amor para celebrar o aniversário de Eduardo Costa. Confira:

"Oi vida, eu poderia ter colocado aqui várias outras fotos para falar sobre você hoje que é seu aniversário, mas essa foi uma das primeiras laá no início de tudo. Neste dia em especial eu só peço a Deus que continue cuidando de você como Ele sempre faz e que você continue sendo esse Homem transformador que você é. Você é a dádiva e a base da nossa família, meu Porto Seguro, meu protetor. Tantas qualidades que não caberiam aqui. Aaaaah se o Theo pudesse falar como é dividir todos os dias com você… Ele resumiria você melhor que eu", afirmou ela.

"Obrigada meu amor por tudo que você faz e representa pra nós. Por tanto amor dado, tanto cuidado, tanta proteção. Você foi a minha melhor escolha e eu viveria tudo que fosse necessário para estar do seu lado. Eu desejo que Deus te dê todos os dias, Paz, felicidades, serenidade, sabedoria e muita, muita força para que você continue sendo o grande homem que é. Esse é só mais um de todos os anos que celebraremos seu aniversário juntos. Eu amo você por toda minha vida. Feliz aniversário", finalizou.