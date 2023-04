Eduardo Costa e Mariana Polastreli oficializam a união no civil

Nas redes sociais, Mariana Polastreli comemorou o casamento com o cantor Eduardo Costa

O cantor Eduardo Costa (44) oficializou a união com Mariana Polastreli no civil nesta terça-feira, 4, dia em que a influenciadora digital completa 35 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou duas fotos em que aparece ao lado do marido e celebrou o casamento. "Oficialmente casados", escreveu a loira na legenda da publicação.

Para o casamento, que contou apenas com a presença da família dos noivos, o artista surgiu usando uma camisa, uma calça clara e tênis. Já a noiva apostou em um vestido longo, frente única, com um cinto, além de um lindo penteado com tranças.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram o casal. "Parabéns", disse uma seguidora. "Parabéns, que Deus dê muitas bençãos para vocês!", escreveu outra. "Que benção, estou muito feliz por vocês. Deus abençoe", falou uma fã.

Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Eduardo Costa falou sobre o casamento religioso. "A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus estar presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família", contou o artista.

O cantor ainda revelou que os dois pretendem aumentar a família em breve. "A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser", afirmou.

