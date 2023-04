Esposa de Eduardo Costa usa vestido de noiva com decote até o umbigo

Esposa de Eduardo Costa, Mariana Polastreli escolhe vestido de noiva com decote profundo, transparência e que destacou suas curvas

A empresária Mariana Polastreli oficializou seu casamento com o cantor Eduardo Costa no final da tarde deste sábado, 8, em uma fazenda. Os dois se casaram ao ar livre e em um altar montado aos pés de uma árvore. Para o grande momento, a noiva escolheu um vestido que destacou a sua beleza.

A loira escolheu um vestido de noiva branco feito com rendas e transparência. O modelito de manga comprida contou com um decote profundo até o umbigo, plumas nos ombros, véu e grinalda. O look justo destacou as curvas impecáveis do corpo dela. Para completar o visual, ela escolheu um penteado preso e uma coroa de brilhantes.

Por sua vez, o noivo Eduardo Costa escolheu um terno azul com gravata branca. As imagens da cerimônia foram compartilhadas pela equipe da noiva nos stories do Instagram e mostraram a entrada dos noivos no local da cerimônia.

Nas redes sociais, Mariana Polastreli falou sobre a emoção de oficializar o casamento com Eduardo Costa neste final de semana. "Hoje é um dia que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que ele seria como está sendo e como será. Já chorei por cada coisa ao longos desses poucos dias enquanto planejava o casamento. Já Imaginei como será e algumas coisas que poderiam ser, por exemplo meu pai entrar comigo. Durante a vida fui aprendendo que não podemos ter tudo, sempre sobrará ou faltará algo. Mas acima de tudo eu sempre confiei nos propósitos de Deus sobre minha vida. E hoje eu realizo um sonho que eu nem tinha mais expectativas", disse ela.

E completou: "Eu e Eduardo já somos casados praticamente a quase 2 anos, mas oficializar isso tanto no civil quanto no religioso nos fortalece ainda mais. Obrigada a todos que estiveram com a gente, mesmo quando éramos improváveis na boca de muitos, vocês não sabem o quanto nos fez bem toda energia e carinho de vocês".

Saiba quem é Mariana Polastreli, a esposa de Eduardo Costa

Mariana Polastreli tem 34 anos e é empresária. Ela é proprietária de uma loja de roupas online com o seu nome e também produz conteúdo para as redes sociais sobre beleza e fitness. Além disso, ela é mãe. Mariana tem três filhos, Luiz Henrique, Pedro e Theo, frutos do antigo relacionamento com Eduardo Polastreli.

Inclusive, ela chegou a se envolver em uma polêmica quando terminou o antigo relacionamento e começou a se envolver com o cantor. Na época, ela falou sobre a guarda dos filhos após a separação. "Apenas o meu mais velho [Luiz Henrique] optou nesse primeiro momento a continuar morando com o pai, mas mesmo assim a guarda é compartilhada. Theo e Pedro estão sob minha guarda, que também acaba compartilhada por opção minha. Pedro apenas cumprirá o ano letivo na escola para que não interrompa. Minha intenção a todo momento era e é facilitar, diminuir qualquer impacto que pudesse atingir meus filhos. Mesmo eles estando lá por enquanto, eu arco única e exclusivamente com todas as despesas dos meus três filhos. Em momento algum [fiz] questão de expor isso, mas acho que as informações em algum momento têm que ser dadas por completo e não apenas o que beneficia alguma das partes", disse ela.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.