Eduardo Costa exibe vídeo com detalhe do seu casamento com Mariana Polastreli

Eduardo Costa encanta com vídeo do encontro com a esposa, Mariana Polastreli, durante a cerimônia de casamento neste final de semana

O cantor Eduardo Costa compartilhou um novo momento do seu casamento com Mariana Polastreli. Os dois celebraram a união religiosa no final da tarde de sábado, 8, ao ar livre em uma fazenda. Horas depois, o noivo exibiu um vídeo encantador do momento em que oficializou a união com amada no altar.

Nas imagens, Eduardo apareceu ensaiando o encontro com Mariana no local da cerimônia. Logo depois, ele apareceu dando o beijo na amada durante o casamento.

Vale lembrar que Eduardo e Mariana se casaram no civil nesta semana em uma cerimônia intimista na casa dele. Agora, eles decidiram fazer uma festa maior e com mais convidados para celebrar o amor deles.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

O bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastreli

Após a cerimônia religiosa, a equipe do cantor sertanejo Eduardo Costa e da empresária Mariana Polastreli mostrou imagens da decoração da mesa dos doces e do bolo de casamento do casal.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, combinando com a mesa dos doces ao redor, que também contava com grandes arranjos de flores.

NOIVA DE EDUARDO COSTA COMEMORA O DIA DO CASAMENTO

Nas redes sociais, Mariana Polastreli falou sobre a emoção de oficializar o casamento com Eduardo Costa neste final de semana. "Hoje é um dia que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que ele seria como está sendo e como será. Já chorei por cada coisa ao longos desses poucos dias enquanto planejava o casamento. Já Imaginei como será e algumas coisas que poderiam ser, por exemplo meu pai entrar comigo. Durante a vida fui aprendendo que não podemos ter tudo, sempre sobrará ou faltará algo. Mas acima de tudo eu sempre confiei nos propósitos de Deus sobre minha vida. E hoje eu realizo um sonho que eu nem tinha mais expectativas", disse ela.

E completou: "Eu e Eduardo já somos casados praticamente a quase 2 anos, mas oficializar isso tanto no civil quanto no religioso nos fortalece ainda mais. Obrigada a todos que estiveram com a gente, mesmo quando éramos improváveis na boca de muitos, vocês não sabem o quanto nos fez bem toda energia e carinho de vocês".