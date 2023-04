Veja a foto do bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastreli

Eduardo Costa e Mariana Polastreli escolheram um bolo todo branco, com quatro andares e detalhes em flores para a festa de casamento neste sábado, 8

O cantor sertanejo Eduardo Costase casou no religioso com a empresáriaMariana Polastreli no final da tarde deste sábado, 8, em uma fazenda. A cerimônia ao ar livre contou com uma festa com decoração luxuosa e o bolo de casamento chamou a atenção.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, assim como a mesa dos doces ao redor.

Nas redes sociais, as equipes dos recém-casados mostraram os detalhes da decoração da mesa dos doces e do espaço da festa. A cerimônia de casamento religiosa aconteceu ao ar livre e poucos dias após a união civil do casal, que foi em uma celebração intimista ao longo da semana.

Noiva de Eduardo Costa comemora o dia do casamento

Nas redes sociais, Mariana Polastreli falou sobre a emoção de oficializar o casamento com Eduardo Costa neste final de semana. "Hoje é um dia que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que ele seria como está sendo e como será. Já chorei por cada coisa ao longos desses poucos dias enquanto planejava o casamento. Já Imaginei como será e algumas coisas que poderiam ser, por exemplo meu pai entrar comigo. Durante a vida fui aprendendo que não podemos ter tudo, sempre sobrará ou faltará algo. Mas acima de tudo eu sempre confiei nos propósitos de Deus sobre minha vida. E hoje eu realizo um sonho que eu nem tinha mais expectativas", disse ela.

E completou: "Eu e Eduardo já somos casados praticamente a quase 2 anos, mas oficializar isso tanto no civil quanto no religioso nos fortalece ainda mais. Obrigada a todos que estiveram com a gente, mesmo quando éramos improváveis na boca de muitos, vocês não sabem o quanto nos fez bem toda energia e carinho de vocês".