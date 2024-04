Maycon abre o jogo sobre relação com Yasmin Brunet após modelo negar amizade

Em entrevista à CARAS Brasil, Maycon Cosmer comenta fala de Yasmin Brunet após modelo afirmar que não manteria amizade com o ex-participante do BBB

Ex-participante do BBB 24, Maycon Cosmer (35) se tornou assunto nesta quarta-feira, 24, ao ser citado por Yasmin Brunet (35) como um dos ex-colegas de confinamento com os quais a modelo não pretende manter amizade. Apesar de não ter recebido a fala com surpresa, o cozinheiro afirma que não pretende cortar totalmente relações com a influenciadora.

Maycon diz que recebeu a fala de Yasmin Brunet com mais tranquilidade , pois já tinha falado sobre o assunto com a ex-sister em outra ocasião. Ele explica que em uma chamada de vídeo com alguns amigos, chamou a modelo para mostrar que estavam bem, e, na ocasião ela teria afirmado que a relação dos dois não era de amizade.

"[Meus amigos] estavam preocupados com a minha relação com ela, referente ao game. Neste momento eu falei: 'está tudo certo já estamos amigos'. Foi então que ela me corrigiu dizendo a mim e a eles que não somos amigos, apenas conhecidos", explica o cozinheiro, em entrevista à CARAS Brasil.

Nesta quarta, Yasmin participou de uma dinâmica do programa Encontro com Patrícia Poeta e precisou escolher quais ex-participantes do BBB 24 não pretendia manter amizade. Ela escolheu Davi (21) e Maycon, com a justificativa de que, na primeira semana do programa, ele a escolheu para disputar o Paredão.

Após o fim do programa, Maycon foi um dos brothers que compareceu ao After Secreto de Yasmin Brunet. Ele explica que decidiu ir à festa porque acreditava que os acontecimentos da casa tinham ficado para trás. "Quando aceito, penso que o que aconteceu lá dentro da casa tenha sido passageiro, porém eu e a Yasmin não encontramos ponto de contato para conversas fora do game."

Apesar disso, o cozinheiro não pretende cortar totalmente relações com nenhum ex-participante da edição. "Se a vida se encarregar de cruzar nossos caminhos e querer estreitar nossos laços, não só com ela, como com qualquer outro participante, eu irei, receber e conversar. Afinal, a gente sabe da existência uns dos outros."

