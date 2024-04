Yasmin Brunet revela com quais ex-BBBs não pretende manter amizade

Fora do BBB 24, Yasmin Brunet abriu o coração e falou o nome de ex-brothers com quem provavelmente não manterá laços de amizade

A modelo e ex-participante do BBB 24 Yasmin Brunet foi a convidada especial do programa ‘Encontro’ desta quarta-feira, 24. Em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a loira abriu o coração e falou um pouco sobre sua trajetória no reality show da TV Globo, além de mencionar assuntos envolvendo sua vida pessoal.

Fora do confinamento, Yasmin já provou que mantém amizade com boa parte dos ex-colegas, principalmente com os integrantes do quarto Gnomo. Além de organizar uma festa belíssima para comemorar o fim do BBB 24 com os ex-brothers, a filha de Luiza Brunet mostrou recentemente o registro de um encontro com Wanessa Camargo e Giovanna Lima em São Paulo.

A modelo, no entanto, também revelou com quem não formou laços de amizade após o reality show. Durante sua participação no 'Encontro', ao ser questionada sobre sua relação com alguns ex-brothers, Yasmin Brunet não ficou em cima do muro e mencionou Maycon e Davi, seu grande rival no jogo.

"O primeiro eu acho que é o Maycon, pois ele me colocou no primeiro paredão. Então, como eu tenho que escolher alguém, vou colocar o Maycon. Acho que o Davi também, até porque a gente brigou muito lá dentro, e eu não sei o que ele sente a meu respeito hoje em dia", explicou a loira.

Na sequência, Yasmin Brunet reforçou que já reencontrou Davi fora do confinamento e que chegou a convidá-lo, juntamente com sua família, para celebrar o fim do BBB 24 na festa intitulada 'after secreto', organizada por ela nos últimos dias. "Disseram que não chamei, mas eu chamei todo mundo. Chamei ele, a irmã dele e todo mundo que via lá no hotel", esclareceu.

E completou: "Mas a gente sabe como é a agenda das últimas pessoas que saíram. É algo surreal… Acredito que foi mesmo por conta da agenda. Vou acreditar nisso. No entanto, não sei se eles queriam ir ou não".

Yasmin Brunet se manifesta sobre ausência de ex-BBBs em sua festa

Yasmin Brunet realizou um 'after secreto' com a presença de alguns ex-participantes do BBB 24 nesta última quarta-feira, 18. A festa aconteceu em uma casa noturna na Barra da Tujuca, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Wanessa Camargo, Rodriguinho, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Pitel, Raquele, MC Binn, Nizam, Maycon e Deniziane.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou fotos e vídeos ao lado dos ex-colegas de confinamento, e chamou a atenção a ausência de alguns brothers como Davi, o campeão da edição, Matteus, Isabelle, Alane, Beatriz e Fernanda. A doceira, inclusive, contou que não compareceu no evento porque estava com a garganta inflamada.

Após a repercussão da festa e da ausência de alguns participantes, Yasmin se manifestou nos Stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 18. A modelo agradeceu a presença dos amigos e esclareceu que todos os participantes foram convidados para o 'after secreto'. Confira!