Yasmin Brunet se derrete em encontro especial com Wanessa Camargo e Giovanna

Do BBB 24 para a vida! A modelo Yasmin Brunet mostrou um registro especial de seu domingo ao lado das amigas Wanessa e Giovanna

Amizade pós-BBB 24! O reality show da TV Globo chegou ao fim mas alguns ex-brothers continuam mantendo bastante contato na vida real. A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para contar aos fãs que estava curtindo a noite de domingo, 21, ao lado das amigas Wanessa Camargo e Giovanna Lima.

Em seus stories no Instagram, a filha de Luiza Brunet publicou um vídeo carinhoso com as ex-colegas de confinamento: "Dominguinho básico, olha com quem, com o meu amor. E temos outro amor aqui", disse a loira enquanto esperava Wanessa aparecer no registro.

As ex-participantes do BBB 24 se reencontraram em São Paulo após um longo dia de compromissos. Vale lembrar que dentro do reality show, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se aproximaram bastante e acabaram virando grandes amigas. Giovanna Lima, por sua vez, também fazia parte do quarto Gnomo, grupo onde as duas famosas jogavam.

Recentemente, os integrantes do Gnomo se reuniram para curtir uma festa especial organizada por Yasmin após a final do programa. O evento, intitulado 'after secreto', foi realizado em uma casa noturna no Rio de Janeiro e contou com a presença de Giovanna Pitel, Lucas Buda, Nizam, Rodriguinho, Vanessa Lopes, Deniziane, Lucas Pizane e outros.

Yasmin, Giovanna e Wanessa juntas hoje pic.twitter.com/aVG3reGTYP — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 22, 2024

Giovanna abre o jogo sobre affair com MC Binn após o BBB 24

A ex-BBB Giovanna abriu o jogo sobre como anda o seu affair com o cantor MC Binn após o reality show BBB 24, da Globo. Em uma entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, ela contou que o romance não tem novidades.

"A gente acabou de sair da casa. Não tem muita novidade ainda não. Está do mesmo jeito que estava antes", disse ela.

Além disso, ela relembrou como foi se aproximar dele no confinamento. "Ele é um cara muito muito coração, ele é muito legal, sabe? Eu já conhecia ele como artista, acompanhava alguns trabalhos. Lá dentro a gente se aproximou de forma natural mesmo, não foi nada intencional. Eu pude conhecer ele como pessoa, e não como artista, e foi isso que que aproximou a gente", afirmou.