Ex-BBB Giovanna abre o jogo sobre affair com MC Binn após o BBB 24

Ex-BBB Giovanna revela como anda o seu affair com MC Binn após o fim do BBB 24 e relembra a aproximação deles dentro do reality show

A ex-BBB Giovanna abriu o jogo sobre como anda o seu affair com o cantor MC Binn após o reality show BBB 24, da Globo. Em uma entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, ela contou que o romance não tem novidades.

“A gente acabou de sair da casa. Não tem muita novidade ainda não. Está do mesmo jeito que estava antes”, disse ela.

Além disso, ela relembrou como foi se aproximar dele no confinamento. "Ele é um cara muito muito coração, ele é muito legal, sabe? Eu já conhecia ele como artista, acompanhava alguns trabalhos. Lá dentro a gente se aproximou de forma natural mesmo, não foi nada intencional. Eu pude conhecer ele como pessoa, e não como artista, e foi isso que que aproximou a gente", afirmou.

Por fim, Giovanna analisou como foi sua presença no BBB 24. "Eu entrei no programa querendo ganhar o prêmio. A única certeza é que se você ganhar, vai conseguir realizar os seus objetivos, ajudar a família, que é o que todo mundo tem como meta principal. Isso não foi possível para mim, mas cheguei no Top 7 e acho que consegui conquistar uma visibilidade o suficiente que possa me abrir outras portas para realizar os meus sonhos daqui para frente", declarou.

Giovanna rebate hater

O BBB 24 chegou ao fim na última terça-feira, 16, mas os seus ex-participantes continuam dando o que falar! Nesta quarta-feira, 17, Giovanna Limamostrou que não está para brincadeira e usou suas redes sociais para rebater um hater com resposta afiada.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a nutricionista fez um desabafo após ter poucos momentos compartilhados durante os VTs da final do Big Brother Brasil. "C***lho, o boicote é real", disse Giovanna. Logo abaixo nos comentários, um hater fez uma crítica à ex-siter. "O baque ao descobrir que fora do X ninguém liga pra você kkk", escreveu o internauta.

Uma das fãs de Giovanna logo lhe defendeu e mandou uma resposta ao hater: "Pelo visto você liga". A ex-BBB logo notou o comentário e acrescentou com uma resposta afiada. "Ele liga porque ele não me segue e tá sempre aqui querendo encher minha paciência. Se pegar a carteira de trabalho não tem 1 assinatura", declarou a nutricionista.