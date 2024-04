Giovanna, do BBB 24, rebate hater com resposta afiada: "Carteira de trabalho"

Após receber crítica na web, Giovanna Lima, do BBB 24, rebate comentário de hater com resposta bem afiada; confira!

O BBB 24 chegou ao fim na última terça-feira, 16, mas os seus ex-participantes continuam dando o que falar! Nesta quarta-feira, 17, Giovanna Lima mostrou que não está para brincadeira e usou suas redes sociais para rebater um hater com resposta afiada.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a nutricionista fez um desabafo após ter poucos momentos compartilhados durante os VTs da final do Big Brother Brasil. "C***lho, o boicote é real", disse Giovanna. Logo abaixo nos comentários, um hater fez uma crítica à ex-siter. "O baque ao descobrir que fora do X ninguém liga pra você kkk", escreveu o internauta.

Uma das fãs de Giovanna logo lhe defendeu e mandou uma resposta ao hater: "Pelo visto você liga". A ex-BBB logo notou o comentário e acrescentou com uma resposta afiada. "Ele liga porque ele não me segue e tá sempre aqui querendo encher minha paciência. Se pegar a carteira de trabalho não tem 1 assinatura", declarou a nutricionista.

Web detona look de Giovanna para Final: "Não vai se arrumar?"

Para a Grande Final do Big Brother Brasil 24, os ex-participantes da edição foram convidados para retornar ao programa e prestigiá-lo ao vivo. Com isso, vários ex-brothers arrasaram na produção para aparecer na TV novamente, mas nem todo mundo conseguiu conquista o público.

Giovanna Lima, décima oitava eliminada, não agradou muito com sua produção. Em um vídeo publicado pelo perfil do Gshow, a nutricionista apareceu exibindo seu look. Nas imagens, a mineira surgiu com um conjunto cinza com fundo levemente brilhante composto por um cropped, uma calça jogger e uma jaqueta cropped e um tênis.

No entanto, a produção não agradou muito e foi vista como 'relaxada' para o evento. "Não é possível que ela vai de moletom pra final", comentou um. "Pensei que era o antes, mas é o depois. Vai pra academia quando acabar o programa?", disparou outro. "Ela não vai se arrumar?", perguntou mais um.

Mais tarde, no entanto, Giovanna surgiu em seu perfil do Instagram com sua roupa oficial para a final. A nutricionista posou para as câmeras com um lindo vestido verde brilhante, com recortes estratégicos e correntes de brilho na costela.