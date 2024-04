BBB 24: Web detona look de Giovanna para Final: "Não vai se arrumar?"

Giovanna exibe look 'simples demais' para final do BBB 24 e desagrada web

Hoje é o dia da Grande Final do Big Brother Brasil 24! Na noite desta terça-feira, 16, saberemos quem entre Davi, Isabelle e Matteus será o campeão da temporada.

Nos bastidores, os ex-participantes estão a todo vapor se produzindo para o programa ao vivo e, claro, os internautas estão ansiosos com os looks escolhidos por eles.

Giovanna Lima, décima oitava eliminada, não agradou muito com sua produção. Em um vídeo publicado pelo perfil do Gshow, a nutricionista apareceu exibindo seu look.

Nas imagens, a mineira surgiu com um conjunto cinza com fundo levemente brilhante composto por um cropped, uma calça jogger e uma jaqueta cropped e um tênis.

No entanto, a produção não agradou muito e foi vista como 'relaxada' para o evento.

"Não é possível que ela vai de moletom pra final", comentou um. "Pensei que era o antes, mas é o depois. Vai pra academia quando acabar o programa?", disparou outro. "Ela não vai se arrumar?", perguntou mais um.