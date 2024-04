Giovanna do BBB 24 e ator da Globo já se encontraram? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Léo Bittencourt esclarece sobre possível encontro do ator com Giovanna do BBB 24. Entenda

No último domingo, 07, Giovanna (28) foi eliminada doBBB 24. Menos de uma semana fora da casa, ela já está conquistando corações aqui fora. O ator da Globo, Léo Bittencourt (30), utilizou de suas redes sociais para demonstrar interesse na ex-BBB. Será que eles se encontraram? Está acontecendo algo? Saiba mais.

A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação do ator para obter mais detalhes sobre o possível encontro dos dois. Apesar disso, eles informaram que não tem informações com relação a essa aproximação de Léo e Giovanna. Por enquanto, apenas flertes nas redes sociais.

Tudo começou quando o ator fez uma publicação na noite em que Giovanna foi eliminada. Em seu perfil oficial do X, o antigo Twitter, ele brincou: "Ai ai Giovanna...", deixando no ar um interesse. Curioso, um internauta perguntou: "Já tá de olho né Léo?". "Desde o primeiro dia", assumiu ele.

Em uma declaração ao GShow, Giovanna deu a entender que Léo tem chances com ela: “Meu Deus do Céu. Estou muito surpresa, nem imaginava. Não parei para conversar. Ele é bonito, ele tem interesse. Vamos ver se a gente vai conversar. Mas hoje foi um dia muito corrido, não consegui parar para ver nada direito. Acabei de chegar na 'humanidade'”, brincou.

NÃO PERDEU TEMPO

Na última terça-feira, 09, o cantor MC Bin Laden (30) afirmou que seu romance com Giovanna continua mesmo após a eliminação de ambos do BBB 24. Ele confirmou que os dois estariam se conhecendo melhor: "Foi muito bom. Não tenho vergonha não. E eu falei para ela, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia lutar para ficar com ela, para ter uma oportunidade de conversar melhor", contou Bin.

Em participação de uma live na Rádio Globo, o ex-brother contou que os dois continuam ficando fora do programa e deu mais detalhes sobre o seu relacionamento com a nutricionista longa das câmeras da casa mais vigiada do Brasil.

Quem desanimou com a publicação foi Léo, 'Molhou’, ele escreveu em suas redes sociais. Foi então que a ex-BBB viu o comentário sobre seu antigo relacionamento e fez piada com o ator. ‘Olha já’, Giovanna usou uma gíria para revelar sua surpresa com as investidas do ator. Léo também entrou na brincadeira e respondeu: “Usar gíria manauara é covardia”, disse o galã.