Giovanna, do BBB 24, se manifesta sobre boatos de ser mulher trans

Após surgirem boatos de que é mulher trans, Giovanna, a ex-participante do BBB 24, se manifestou nas redes sociais sobre o assunto

Giovanna, a décima oitava eliminada do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais para esclarecer os boatos que surgiram sobre ela ser mulher trans. A nutricionista se manifestou sobre o assunto após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.

"Por que estão falando que você é mulher trans?", questionou um internauta. A mineira, então, contou que ficou sabendo sobre essa especulação assim que deixou a casa mais vigiada do país. "Gente, sinceramente, eu não sei de onde isso surgiu, porque surgiu e quem que inventou isso. Sei lá", começou ela.

E seguiu: "Enfim, não importa também, né? Mas eu fiquei até lisonjeada, viu? Porque o que eu conheço de trans maravilhosa, meu filho. Empoderadas, lindas e belas. Se vocês estão me achando linda e bela, para mim, está tudo ótimo, está tudo certo", ressaltou a ex-BBB.

Uma pessoa trans, aliás, é aquela que não se identifica com o gênero ao qual foi designada ao nascer. Logo, uma mulher trans é aquela que foi designada como homem ao nascer, mas se entende como uma mulher.

Giovanna se derrete com declaração ao vivo de MC Binn

Décima oitava do eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Lima participou do Mesacast BBB e recebeu uma declaração ao vivo de MC Binn. Durante o bate-papo com os apresentadores na noite desta última quinta-feira, 11, os apresentadores e a ex-sister foram surpreendidos com uma mensagem do funkeiro.

O cantor deixou um recado fofo entregando alguns apelidos carinhosos do casal, que viveu um affair e terminaram no programa, mas estão ficando aqui fora. "Salve Sol! Tô assistindo um pedacinho do programa, passei para te lembrar que você é um diamante e muito especial. Beijos, Princesa!", dizia Binn.

Os apresentadores se derreteram com a mensagem e Giovanna reagiu fazendo coração com as mãos para a câmera e falando o novo nome artístico do ex-brother. "Ah, MC Binn com dois N's!", disparou ela. Confira!