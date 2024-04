Eliminada do BBB 24, Giovanna se derrete com declaração ao vivo de MC Binn

Giovanna recebeu uma mensagem carinhosa de MC Binn durante sua participação no Mesacast BBB

Décima oitava do eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Limaparticipou do Mesacast BBBe recebeu uma declaração ao vivo de MC Binn.

Durante o bate-papo com os apresentadores na noite desta quinta-feira, 11, os apresentadores e a ex-sister foram surpreendidos com uma mensagem do funkeiro.

O cantor deixou um recado fofo entregando alguns apelidos carinhosos do casal, que viveu um affair e terminaram no programa, mas estão ficando aqui fora.

"Salve Sol! Tô assistindo um pedacinho do programa, passei para te lembrar que você é um diamante e muito especial. Beijos, Princesa!", dizia Binn.

Os apresentadores se derreteram com a mensagem e Giovanna reagiu fazendo coração com as mãos para a câmera e falando o novo nome artístico do ex-brother. "Ah, MC Binn com dois N's!", disparou ela.