Assumidos, MC Bin Laden se derrete por Giovanna em novo vídeo: "Linda demais"

MC Bin Laden se derrete por Giovanna em novo vídeo nas redes sociais após confirmar que os dois estão se conhecendo melhor fora no BBB 24

O funkeiro MC Bin Laden e a nutricionista Giovanna estão se conhecendo melhor após sua saída do BBB 24. Após viverem um romance no reality show da Globo, os dois decidiram continuar juntos fora da casa e nesta quarta-feira, 10, o ex-brother publicou um vídeo encantador do casal nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o artista mostrou que esteve com a ex-sister pela manhã. Envergonhada, Giovanna apareceu na câmera de Bin, que rasgou lhe rasgou elogios no registro. "Oh como ela vem. Oh como ela tá linda! Ave Maria, como eu não vou me apaixonar por uma mulher dessa?", disse o cantor.

Tímida, a nutricionista sorriu para o famoso e ficou sem graça com os elogios. "Ah, para! Pelo amor de Deus, gente, brincadeira", brincou ela. "Oh o sorrisão. Tá gata pra caramba. Tá linda demais", elogiou ele, que fez Giovanna sorrir. "Obrigada, você é muito gentil", respondeu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

MC Bin Laden confirmou seu relacionamento com Giovanna fora do BBB 24 na última terça-feira, 9, durante uma live na Rádio Globo."Foi muito bom. Não tenho vergonha não. E eu falei para ela, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia lutar para ficar com ela, para ter uma oportunidade de conversar melhor (...) A gente tá conversando, as coisas estão evoluindo, tá favorável. E eu não vou mentir, eu curti ficar com a Giovanna. [Ela] é uma mina cheirosa pra caramba", disse o cantor na conversa.

Eliminado do BBB 24, Lucas recebe apoio de MC Bin Laden

Eliminado do BBB 24, Lucas Henrique logo foi recebido no 'Bate-Papo BBB' para falar um pouco sobre sua longa trajetória no jogo. Ao longo da conversa com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, ele foi surpreendido com uma mensagem especial de MC Bin Laden, que deixou claro que o capoeirista poderia contar com ele daqui para frente.

"Fala, Budão. Meu parceiro. Vem pro mundão, meu filho! Bora viver que tem muita coisa aqui te esperando", iniciou o cantor. Em seguida, Bin contou para o amigo as últimas notícias do mundo do futebol: "É o seguinte, falar uma parada pra você: seu Vasco não estava muito bem no Campeonato [Carioca], o campeão foi o Flamengo".

Além de revelar para Lucas Henrique que realizou a mudança de seu nome artístico, MC Bin Laden, que agora se apresentará como MC Binn, também deixou uma mensagem de apoio ao ex-colega de confinamento.

"Você pode contar comigo, aqui tem um ombro amigo, o que você precisar, nós estamos juntos. É no momento bom, no momento ruim, porque eu aprendi assim, eu sou assim. Independente de tudo, estou te esperando para trocarmos uma ideia", finalizou o funkeiro.