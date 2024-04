Pós-BBB 24, MC Bin Laden diz que está ficando com Giovanna: "Tá favorável"

Após a saída de ambos do BBB 24, MC Bin Laden diz que está ficando com Giovanna após viver romance dentro do reality; saiba mais!

Nem todo romance acaba com o fim do Big Brother Brasil. Nesta terça-feira, 9, o cantor MC Bin Laden afirmou que seu romance com Giovanna continua mesmo após a eliminação de ambos do BBB 24.

Em participação de uma live na Rádio Globo, o ex-brother contou que os dois ainda estão ficando fora do programa e deu mais detalhes sobre o seu relacionamento com a nutricionista longa das câmeras da casa mais vigiada do Brasil.

O funkeiro foi questionado sobre o encontro entre os dois e confirmou que os dois estavam se conhecendo melhor. "Foi muito bom. Não tenho vergonha não. E eu falei para ela, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia lutar para ficar com ela, para ter uma oportunidade de conversar melhor", contou Bin.

Em seguida, ele ainda disse que o apresentador Tadeu Schimidt ainda ajudou com um 'empurrãozinho' para isso acontecer. "Ai o Tadeu já deu a deixa: 'É... Tá no Rio, hein'. Tadeu me fortaleceu", disse o artista entre risadas.

Ao finalizar, Bin ainda rasgou elogios para Giovanna e disse como está o relacionamento agora. “A gente tá conversando, as coisas estão evoluindo, tá favorável. E eu não vou mentir, eu curti ficar com a Giovanna. [Ela] é uma mina cheirosa pra caramba", afirmou ele, que ficou tímido com a conversa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que em entrevista com a Ana Maria Braga no 'Mais Você', a ex-sister também falou muito bem sobre Bin Laden. "É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida", disse Giovanna.

MC Bin Laden revela com quem quer ter contato após o BBB 24

Além de Giovanna, MC Bin Laden também pretende manter outras amizades do BBB 24. Em entrevista exclusiva com a CARAS Brasil, o artista disse que pretende manter contato com os antigos colega de confinamento e revelou que já tem um grupo de WhatsApp rolando com ex-participantes do BBB 24.

"A expectativa é reencontrar todo mundo além da final e ter um tempo para marcar uma resenha, seja aqui no Rio ou em outro lugar. Eu já estou feliz de estar trombando com o pessoal, reencontrando a galera que eu tive um momento fantástico lá dentro. Vai ser uma satisfação", disse ele, que também estava se preparando para encontrar com a ex-bbb Leidy Ellin.

Sem guardar mágoas do período que esteve confinado no BBB 24, o funkeiro, que nos próximos meses deve aparecer com um novo nome artístico, conta que está empolgado para sentar e conversar com todos os participantes da temporada. "Já estou tendo contato com a maioria da galera que saiu e também já estou no grupo dos Gnomos. Estamos online", se diverte.

Presente durante o bate-papo, Luigi revelou que não foi chamado para entrar no grupo, mas Bin garante que logo ele também estará presente para tricotar com o restante dos gnomos. "Não colocaram o Luigi, mas vão colocar! Já vou mandar para a Pitel", disse ele aos risos.

Para Luigi também não há espaço para rancor e não se importa com as confusões que aconteceram durante o programa. "Lá dentro da casa é uma tensão, aqui fora é outra. O que aconteceu lá dentro, vai ficar lá dentro mesmo. Eu pretendo ter contato com todo mundo. Já falo com o Vinicius o tempo todo, com o Rodriguinho direto pelo WhatsApp e com o Juninho também. Pretendo ir no casamento do Michel também", comemora.