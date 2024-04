BBB 24: Web compara produção de Giovanna com look de saco de lixo de Bia

Giovanna aposta em look curtinho para A Eliminação, mas web compara com produção de saco de lixo da Beatriz

Eliminada do BBB 24, Giovanna apostou em um look curtinho para sua participação no BBB A Eliminação, programa do Multishow, exibido na noite da última quarta-feira, 10.

Para ir ao ar na atração ao lado de MC Bin Laden e Lucas Henrique, a nutricionista escolheu um conjunto verde de vinil.

A ex-sister completou o visual com uma bota preta de salto alto com detalhes prateados. Os cliques antes de deixar o hotel no Rio de Janeiro colecionou elogios dos internautas.

"Simplesmente maravilhosa", disse um. "Deusa", disparou outra. "Essa beleza é um absurdo", falou mais uma.

Apesar dos elogios, alguns chegaram a comparar a produção com o look de saco de lixo criado por Beatriz dentro do BBB. "Copiou a ideia da Bia", apontou uma. "Ela é linda, mas essa roupa tá parecendo a que Bia fez com saco de lixo", opinou outro.