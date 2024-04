BBB 24: Beatriz confecciona look com sacos de lixo

Durante a tarde desta quarta-feira, 10, Beatriz criou um figurino com sacos de lixo no 'Big Brother Brasil 24'; confira o resultado

Beatriz segue cofeccionando looks no BBB 24! Nesta quarta-feira, 10, a vestimenta foi feita com sacos de lixo, mas a sister já produziu um com casca de laranja e foi alertada por Tadeu Schdmidt sobre os riscos de dano na pele.

Em outro momento, a vendedora customizou um biquíni com cascas de banana e recebeu uma punição gravísssima pelo ocorrido.

Após compartilhar sua vontade com Alane, Bia iniciou o processo de criação de seu look com sacos de lixo. "Gostei, se desse para cobrir. (...) Vou fazer uma maquiagem", disse ela enquanto avaliava o trabalho que tinha feito.

Beatriz se mostrou satisfeita com o resultado e resolveu arrumar o cabelo para combinar com o figurino. Após adicionar alguns acessórios, a sister brincou: "Eu super venderia limão na barraca com um look desse".

Confira o processo de criação do figurino de Beatriz:

A sister testa o material e opções para criação do look completo ✨ #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/mrgxipuTw5 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024

Beatriz acredita que cavou a própria eliminação

A sister Beatriz teve uma tarde agitada na casa do BBB 24, da Globo, ao ter uma discussão com Davi por causa do Sincerão. Então, a sister foi conversar com Alane sobre o ocorrido e desabafou sobre qual deve ser a posição no jogo.

"No próximo que eu for, eu saio", disse ela. E Alane respondeu: "Não, você não vai. Eu estou com medo de sair hoje à noite, mas...Sair é apavorante, mas eu estou seguido meu coração e defendendo uma amiga que eu amo, entendeu?". Por fim, Beatriz disse: "Eu também, Alane. Eu estou defendendo o sentimento que eu tenho por você".

Mesmo assim, Beatriz desabafou: "Eu cavei minha própria eliminação". Por sua vez, Alane disse: "Não, você não fez isso. Talvez a dinâmica aconteça de forma que vocês possam ir juntos, e eu, sinceramente, acho que a única pessoa que é capaz de bater de frente nessa casa com o Davi é você".