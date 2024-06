Saiba o significado inusitado da tatuagem de Ana Castela e Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela revelou o significado por trás da tatuagem que fez no seu dedão do pé com Gustavo Mioto e outros amigos

A cantora Ana Castela revelou o significado por trás da tatuagem que fez no seu dedão do pé. Em entrevista ao Fofocalizando nesta segunda-feira, 10, ela compartilhou que o registro na pele foi uma experiência conjunta com Gustavo Mioto e outros amigos.

De acordo com a cantora, eles fizeram a tatuagem pensando na comunicação no grupo de WhatsApp com os amigos. "A gente tatuou 'não' no dedão do pé. Temos um grupo de fofocas e quando vão mandar fofocas lá temos que responder que não estamos preparados", disse ela.

Gustavo Mioto e Ana Castela celebram aniversário de namoro

Gustavo Mioto e Ana Castela completaram 1 ano de namoro recentemente e trocaram declarações nas redes sociais. O cantor compartilhou fotos ao lado da namorada e brincou sobre os rumores de que os dois estavam juntos por marketing. "Somando tudo, com as pausas pra valorizar publicidades e dar engajamento, hoje tem 1 ano que o marketing começou…", escreveu o artista.

Em seguida, se declarou: "Que loucura tem sido a jornada da vida do seu lado. Tô te vendo tão linda aqui na mesa que a gente tá jantando, que eu nem quero estender a legenda pra ficar contigo… então é isso. Te amo", completou.

Ana Castela também abriu o coração e falou do namorado. "Clichê falar "feliz 1 ano de namoro", e essa que eu vou falar é mais clichê ainda, mas é a pura verdade…. Feliz 1 ano de uma vida inteira, Gustavo!", iniciou a Boiadeira.

"A vida é doida, cansativa, correria… mas com você, ainda continua doida, óbvio. Mas me traz uma felicidade tão grande em saber que nessa correria louca no final dos trabalhos vou ter você no aeroporto me esperando pra passar a noite jogando vídeo game, procurando algo pra comer e pra poder dormir juntinho nesse frio", complementou.

Por fim, se declarou: "Eu te amo, obrigada por me fazer feliz e me sentir uma princesa todos os dias… até mesmo quando choro falando que não tenho roupa! Você é incrível!".