Raul Gil surge em foto rara com a esposa, Dona Carmen, em data especial

Raul Gil comemora aniversário de casamento em foto rara ao lado da esposa, Dona Carmen, e outros integrantes da família

O apresentador Raul Gil está em festa no início desta semana. Ele acaba de completar 64 anos de casamento com a esposa, Dona Carmen, e comemorou a data especial com uma foto rara do casamento nas redes sociais.

Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não aparecem juntos em público. Porém, eles abriram uma exceção e posaram sorridentes com outros integrantes da família. Na foto, o casal apareceu rodeado pelas netas e pelo filho Raul Gil Júnior.

Na legenda, o filho deles falou sobre a união do casal. “64 anos de amor, cumplicidade e inspiração! Seu Raul e Dona Carmen, vocês são a prova viva de que o verdadeiro amor é eterno. Que este aniversário de casamento seja apenas o começo de mais belas páginas juntos", escreveu.

Vale lembrar que Raul Gil e Carmen são pais de Nanci Gil e Raul Gil Júnior.

Raul Gil passou por cirurgia em maio deste ano

O apresentador Raul Gil voltou a gravar seu programa no SBT em julho. Ele estava afastado do trabalho após passar um período internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico em sua próstata.

Em seu perfil o oficial no Instagram, o artista publicou um vídeo em que aparece de terno, gravata e seu tradicional microfone nos bastidores da gravação. Ao ser questionado sobre seu quadro de saúde por uma pessoa da produção, ele afirmou que está bem.

"Nos bastidores do Programa Raul Gil. Estamos de volta", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, Raul canta um trecho da música Naquela Mesa, de Nelson Gonçalves.

Os seguidores celebraram a volta do apresentador ao trabalho. "Uhuuuu, seja bem-vindo de volta, vovô Raul, que Deus abençoe com muita saúde", disse uma fã. "Graças a Deus. Que ele te abençoe e te proteja", desejou outra. "Vovô Raul, que bom que está bem e que já voltou", celebrou mais uma.