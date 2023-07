Raul Gil relembra início humilde de Gugu na TV e emociona: 'Não tinha roupa'

Apresentador Raul Gil relembra momento de Gugu em júri de seu programa e emociona com revelação de bastidores

O apresentador Raul Gil relembrou alguns momentos emocionantes que viveu ao lado de Gugu Liberato. Ao participar do Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Gabriela França no YouTube do R7.com, o comunicador falou sobre histórias que dividiu com o colega do SBT.

Raul Gil então se emocionou ao contar sobre o amigo falecido em 2019 após sofrer um acidente em casa, nos EUA. O apresentador então falou de um gesto nobre que ele teve depois de receber a ajuda do vovô Raul.

“Coloquei o Gugu no meu júri. No terceiro programa ele falou que não podia ir mais porque não tinha roupa”, contou ele, que no mesmo momento, no intervalo da gravação, Raul pediu que o patrocinador da atração, uma marca de roupas masculinas, vestisse o jurado novato e logo Gugu recebeu 10 ternos completos.

“Mas o importante disso tudo, é que depois de todo o sucesso que o Gugu fez, ele foi no meu programa um dia. Pediu licença de invadir ali, e falou: “Só vim aqui para agradecer tudo o que você fez por mim. Hoje estou onde estou, devo a você, que me colocou no seu júri e me deu o primeiro terno da minha vida". Ele me abraçou, e saiu. Achei isso demais, que cara espetacular ”, disse Raul, bastante emocionado.

A íntegra do Programa de Todos os Programas pode ser conferida no YouTube e demais plataformas e redes sociais do R7.com. Uma edição inédita, sempre com um convidado especial, é exibida ao vivo às terças-feiras, a partir das 18h.

Após cirurgia, Raul Gil comemora volta ao trabalho: "Estamos de volta"

O apresentador Raul Gil voltou a gravar seu programa no SBT nesta quinta-feira, 15. Ele estava afastado do trabalho após passar um período internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico em sua próstata.

Em seu perfil o oficial no Instagram, o artista publicou um vídeo em que aparece de terno, gravata e seu tradicional microfone nos bastidores da gravação. Ao ser questionado sobre seu quadro de saúde por uma pessoa da produção, ele afirmou que está bem.

"Nos bastidores do Programa Raul Gil. Estamos de volta", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, Raul canta um trecho da música Naquela Mesa, de Nelson Gonçalves.

Os seguidores celebraram a volta do apresentador ao trabalho. "Uhuuuu, seja bem-vindo de volta, vovô Raul, que Deus abençoe com muita saúde", disse uma fã. "Graças a Deus. Que ele te abençoe e te proteja", desejou outra. "Vovô Raul, que bom que está bem e que já voltou", celebrou mais uma.

Confira o vídeo: