Raul Gil passa por cirurgia e o filho dele tranquiliza sobre o estado de saúde do pai

Apresentador do SBT, Raul Gil foi internado em um hospital no início da semana para realizar uma cirurgia

O apresentador Raul Gil, do SBT, foi internado nesta semana em um hospital de São Paulo para passar por uma cirurgia. Ele realizou um procedimento de raspagem na próstata e se recupera bem.

O filho dele, Raul Gil Junior, se pronunciou sobre o estado de saúde do pai. “[A cirurgia] foi um sucesso e ele está se recuperando bem. É reconfortante saber que meu pai passou por esse procedimento com êxito”, disse ele, de acordo com o site UOL.

A previsão é que ele receba alta hospitalar ainda nesta quarta-feira, 31.

Raul Gil também foi internado em fevereiro deste ano

No início de 2023, Raul Gil foi internado para realizar exames médicos. Ele chegou a gravar um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs após receber alta.

“Alô meus amigos! Ontem eu fui fazer uns exames no Einstein, exame de rotina, e já viu né... Caiu no hospital e todo mundo preocupado... Ainda mais quando a gente é uma pessoa que os outros gostam da gente e se preocupam com a gente. Esse exame tem que fazer, todo mundo tem que fazer exames de rotina”, disse ele.

Então, Raul Gil citou a notícia da morte da jornalista Gloria Maria. “Vocês viram a Gloria Maria que nós perdemos hoje, uma das maiores celebridades da televisão brasileira, vai ser dificil substitui-la. Mulher corajosa, nasceu para ser repórter. Bom, quero agradecer a todos vocês, jornalistas que ficaram preocupados. Foram uns exames de rotina que faço sempre. Agora estou em casa, estou bem, estou assistindo TV. Muito obrigado pela preocupação e pelas pessoas que oraram por mim”, declarou.