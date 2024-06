Chrystian, ex-dupla de Ralf, é internado após passar mal

O cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, foi internado nesta quarta-feira, 19, em um hospital de São Paulo, após passar mal

Chrystian, ex-dupla de Ralf, foi internado nesta quarta-feira, 19, no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. A informação é do site Quem.

Segundo a assessoria, o cantor foi diagnosticado recentemente com uma condição que "exige repouso imediato e tratamento especializado".

Devido a internação, o show que Chrystian faria no próximo sábado, 22, em Franco da Rocha, São Paulo, foi cancelado. "É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde. Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas", informou sua equipe no Instagram.

"Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento.

Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pelo apoio contínuo. Informações sobre possíveis remarcações ou reembolsos serão comunicadas em breve. Agradecemos pela compreensão", completaram.

Sertanejo Chrystian revela motivo para adiar cirurgia de transplante de rim

Após revelar que iria passar por um transplante de rim, o cantor sertanejo Chrystian contou nas redes sociais que o procedimento precisou ser adiado. No novo vídeo, ele contou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

"Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", disse ele.

"Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada", afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele está tomando medicamentos que impedem o transplante. O cantor precisará fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão.