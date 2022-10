Padre Marcelo Rossi lamenta morte do pai: ''Até mais tarde''

Padre Marcelo Rossi posta fotos ao lado do pai e usa as redes sociais para anunciar morte de Antônio Rossi

O Padre Marcelo Rossi (55) usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, 04, para anunciar a morte de seu pai.

Em seu perfil no Instagram, o religioso compartilhou uma sequência de fotos em que aparece ao lado de Antônio Rossi e de sua mãe, Wilma Mendonça, e se declarou ao lamentar a partida do pai.

"Pai, te amo. Até mais tarde! Na eternidade. Maria passa à frente", escreveu Padre Marcelo na legenda.

"Meus sentimentos, Padre Marcelo…", "Que Deus conforte seu coração e de seus família, padre!", "Família exemplar do que é o amor... Obrigado @padremarcelorossi por pregar o verdadeiro valor e amor da família, nossas orações e condolências", desejaram os internautas.

A causa da morte de Antônio ainda não foi divulgada, no entanto, o padre estava pedia orações pelo seu pai há dias nas redes sociais.

Padre Marcelo Rossi relembra acidente

Em um papo exclusivo com o GrupoPerfil, Padre Marcelo Rossi falou sobre seu livro, “Batismo de Fogo”, e os obstáculos e superações – em especial, o empurrão que sofreu em 2019 durante um encontro de jovens. Durante o bate papo com Lilian Coelho, o padre também explica como o acontecimento fez com que ele formasse um novo acordo com Deus, mentalizando sempre a importância da gratidão e do perdão e como este processo tem sido árduo, porém necessário, incentivando os espectadores a fazerem o mesmo.

