Mari Palma fala sobre repercussão do fim do casamento com Phelipe Siani: 'Faz mais sentido'

Mari Palma revela como se sente após fim do casamento com Phelipe Siani poucos meses após a união

A apresentadora Mari Palma, que está no ar na CNN Brasil, comentou como foi a repercussão do fim do seu casamento com o apresentador Phelipe Siani. Os dois se casram em agosto de 2022 depois de seis anos de relacionamento, mas anunciaram a separação em fevereiro de 2023. Agora, em entrevista na Revista CARAS, ela comentou sobre a leu sobre o fim do seu relacionamento.

Mari contou que as pessoas tentam descobrir o motivo do término, mas ela garantiu que eles seguem amigos. “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, disse ela.

Tanto que eles têm uma cachorra em comum, a Maria Francisca, uma golden retriever, que eles dividem a guarda. “Nós continuamos nos amando, mas de um jeito diferente”, declarou.

Por fim, Mari Palma contou que não pensa em encontrar um novo amor no momento. “Tenho muita consciência de quem sou e onde estou. Não penso em nada disso agora. Algumas pessoas dizem que eu preciso correr, mas confesso que esse tema ainda não me preocupa”, declarou. Leia a entrevista completa com Mari Palma aqui e veja fotos da casa dela.

Como Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim do casamento?

Em fevereiro de 2023, Mari Palma fez um post nas redes sociais para comunicar aos fãs sobre a decisão de terminar o casamento com Phelipe Siani. Relembre o que ela escreveu na época:

"Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente. Sim, já faz algum tempo que a gente decidiu terminar nosso relacionamento amoroso e o nosso combinado era viver esse momento tão íntimo offline. Mas de uns tempos pra cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso".

"Por isso, a gente pede, com todo o carinho do mundo, que vocês não tornem esse momento ainda mais difícil do que naturalmente já é e respeitem a nossa privacidade ao lado de quem a gente ama. Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir. Mas não muito longe. Porque a história continua como grandes amigos e parceiros profissionais. Por favor, deem o espaço que a gente precisa e continuem torcendo por nós dois individualmente, como vocês sempre torceram juntos. A gente tá bem, em paz, e agradece por todo o carinho que vocês sempre tiveram pelo casal nesses que foram os melhores anos das nossas vidas. Ah, e a foto é da Chica, que representa nossa história e nosso amor hoje e sempre", declarou.