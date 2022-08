Mari Palma revela curiosidade sobre seu look de noiva

Recém-casada com Phelipe Siani, Mari Palma conta como foi a decisão de casar de saia e tênis

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 22h00

Recém-casada com Phelipe Siani (37), a jornalista e apresentadora Mari Palma (33) resolveu revelar uma curiosidade sobre seu look de noiva. Ao casar de saia e tênis, Mari dispensou o tradicional vestido de noiva e recebeu elogios sobre seu estilo de se vestir no seu próprio casamento.

Em seu Instagram, Mari revela que não queria se casar de vestido nem salto, mas queria se casar de “Mari”.

Na legenda da publicação, ela conta: “eu não queria vestido. eu não queria salto. eu queria me vestir de Mari. uma saia com bolso (sim, tinha bolso!), um cropped e meu bom e velho tênis no pé. Obrigada por ter entendido tudo, @helensallesdressmaker. Desde a saia até a calça que a gente trocou pra festa, você não podia ter acertado mais. Me senti segura e confortável pra viver esse dia tão especial. Maquiagem simples e perfeita da @gabmorellii e o cabelo com o melhor babyliss da @jessicasoouto”.

Veja a publicação de Mari Palma sobre seu look de casamento:

Mari Palma e Phelipe Siani se casam no interior de São Paulo

No último sábado, 27, Mari Palma e Phelipe Siani se casaram em uma fazenda em Itatiba, no Interior do Estado de São Paulo, em uma cerimônia para amigos e familiares que somaram mais de 600 convidados.

Dentre os convidados, a presença ilustre da cachorrinha do casal, Chica, atraiu a atenção dos seguidores com tanta fofura.

Durante a cerimônia, balões foram levados para o altar, e em um deles, levado pelo sobrinho de Mari, Dom, continha o nome de seu pai, Luiz Palma, que veio a falecer em 2021.