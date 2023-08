Frank Aguiar corta o cabelão e faz harmonização facial: "Rejuvenesceu 30 anos"

Frank Aguiar corta o cabelão e faz harmonização facial durante o 'Fofocalizando'; veja

O cantor Frank Aguiar, um dos ícones da história do forró, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 3, e exibiu seu novíssimo visual. Durante o programa Fofocalizando, ele mostrou pela primeira vez uma mudança drástica em seu look.

Agora, o cantor deixou para trás os cabelos longos que sempre usou ao longo de sua carreira. O bonitão também passou por uma harmonização facial. Com os fios mais curtos, ele primeiro fez suspense. "Eu corto ou não corto o cabelo? O que a maioria opinar eu irei respeitar! Daqui a pouco ao vivo aqui no SBT no Programa Fofocalizando", disse ele nas redes sociais.

No programa, ele cortou o cabelo ao vivo para comemorar a mudança no rosto. "Se eu me arrepender, daqui dois, três anos cresce de novo", disse ele. O visual agradou os apresentadores que elogiaram a mudança no visual do cantor."Gente, rejuvenesceu dez anos", disse um. "Ficou irreconhecível", declarou outro.

Há alguns meses, ele passou por uma crise no casamento. Caroline Santos confirmou a notícia nas redes sociais. “Na verdade estamos passando por uma crise em nosso casamento assim como todos passam, mas sempre unidos em tudo, sem brigas, sem ressentimentos”, disse ela na publicação. Ela contou que teve uma reação alérgica a um medicamento e foi internada na UTI por alguns dias.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Frank Aguiar (@frankaguiar)

Frank Aguiar surgiu aos beijos com a esposa

O cantor Frank Aguiar (52) surpreendeu ao fazer uma rara aparição em um evento com a esposa, Caroline Aguiar (30). Os dois posaram para os fotógrafos que estavam na entrada da festa de aniversário da empresária Sylvia Design, em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Discretos com a vida pessoal, os dois trocaram um beijo na frente das câmeras e posaram sorridentes. Eles estão casados desde 2018, quando oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa com a presença de mais de 150 convidados.