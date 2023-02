Frank Aguiar surge em rara aparição com a esposa em evento

Frank Aguiar dá selinho na esposa, Caroline Aguiar, que é 22 anos mais jovem do que ele, em evento na cidade de São Paulo

O cantor Frank Aguiar (52) surpreendeu ao fazer uma rara aparição em um evento com a esposa, Caroline Aguiar (30). Os dois posaram para os fotógrafos que estavam na entrada da festa de aniversário da empresária Sylvia Design, em São Paulo, na noite de terça-feira, 7.

Discretos com a vida pessoal, os dois trocaram um beijo na frente das câmeras e posaram sorridentes. Eles estão casados desde 2018, quando oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa com a presença de mais de 150 convidados.

Há pouco tempo, os dois trocaram declarações nas redes sociais em um post com fotos românticas do casal. "Recomece... Saiba viver, saiba amar, saiba errar e consertar... Respire , Repense , Reajuste e Recomece quantas vezes for preciso", disse ela. E ele respondeu nos comentários: "Tudo é permitido pelo todo… e mais importante de tudo isso, é pegar o antídoto do veneno… pegaram o código aí! Tamos juntos até depois do fim… Te amo meu amor!".

Fotos: Eduardo Martins / Agnews