Frank Aguiar revela motivo da transformação no visual: 'Antes da pandemia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Frank Aguiar ainda celebrou o sucesso de seus 30 anos de carreira

Com a agenda lotada, o cantor Frank Aguiar (52) se tornou assunto nesta semana após cortar seu longo cabelo e realizar uma harmonização facial. Comemorando 30 anos de carreira, ele conta à CARAS Brasil os motivos para a mudança no visual e revela novos projetos.

"Estou em um momento bom, de autoestima, amor próprio, de me permitir o novo, o desapego, leveza e liberdade. Vivo um dos melhores momentos da minha vida e carreira". Apesar de ter revelado as mudanças na TV, Frank Aguiar afirma que já realiza os procedimentos há quatro anos , com a médica Lisney Daniele.

"Desde 2019, antes da pandemia, nós começamos [os procedimentos estéticos], ela ganhou minha confinança e eu gosto muito de todos os resultados do que ela faz. Sem aquelas mudanças radicais", completa ele, que diz ter recebido muitos elogios em seus perfis nas redes sociais.

Abaixo, Frank Aguiar comenta sobre o segredo para continuar fazendo sucesso mesmo após três décadas de carreira e revela novos projetos que guarda para o fim do ano. Confira trechos editados da conversa.

Você completou 30 anos de carreira. Como é ver sua trajetória até aqui?

Olhar para todos esses anos e me ver permanecendo depois de 30 anos de carreira, fazendo de 10 a 15 shows sem precisar fazer maiores investimentos é uma dádiva. A gente sabe que fazer sucesso não é fácil, chegar no auge é ainda mais difícil. Mais difícil ainda é perdurar depois do auge, e é o que está acontecendo comigo. Três décadas depois me encontro nesse momento, cantando no país todo. Depois de velho estourei de novo, é o jargão que estou usando [risos].

Sua agenda para agosto está lotada de shows. Qual o segredo para continuar fazendo sucesso depois de tanto tempo de estrada?

Agenda lotada e o segredo é gestão, dar atenção à carreira, investir no meu próprio tempo. Aproveitei todas as oportunidades que são dadas, e eu sou um administrador de carreira, não posso negar que me dedico. Acompanho toda a minha carreira, cada passo que dou e as atividades de cada um que compõe essa equipe.

Você tem novos projetos que possa contar?

O projeto atual que estou lançando é o DVD 30 anos, com participações. No final do ano, devo lançar alguns singles com participações também para comemorarmos o final do ano. Continuo sonhador, motivado e sempre trazendo novidades.