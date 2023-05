Esposa de Frank Aguiar revela crise no casamento: 'Sem brigas'

Esposa de Frank Aguiar revela que viveu crise no casamento com o cantor e foi internada com reação alérgica

Casada com o cantor Frank Aguiar (52), a influenciadora digital Caroline Santos (30) abriu o coração ao falar sobre a fase que está vivendo atualmente. Em entrevista na coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que eles passaram por uma crise no casamento recentemente e que ela se afastou das redes sociais porque foi internada com uma reação alérgica.

“Na verdade estamos passando por uma crise em nosso casamento assim como todos passam, mas sempre unidos em tudo, sem brigas, sem ressentimentos”, disse ela na publicação. Ela contou que teve uma reação alérgica a um medicamento e foi internada na UTI por alguns dias.

Agora, ela já está no quarto e teve a companhia do marido durante a sua recuperação. “Fiquei na UTI durante 10 dias, mas Frank esteve comigo todos os dias. Estamos aqui juntos até depois do fim, casados ou separados! Afinal 5 anos, não são 5 dias”, contou ela. Caroline ainda contou que vai permanecer afastada das redes sociais por mais algumas semanas enquanto se recupera física e emocionalmente.

Frank Aguiar surgiu aos beijos com a esposa

O cantor Frank Aguiar (52) surpreendeu ao fazer uma rara aparição em um evento com a esposa, Caroline Aguiar (30). Os dois posaram para os fotógrafos que estavam na entrada da festa de aniversário da empresária Sylvia Design, em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Discretos com a vida pessoal, os dois trocaram um beijo na frente das câmeras e posaram sorridentes. Eles estão casados desde 2018, quando oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa com a presença de mais de 150 convidados.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews