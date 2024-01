Lexa aproveita dia de praia ao lado do namorado, Ricardo Vianna

Lexa e o namorado, Ricardo Vianna curtiram o dia na praia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 31; veja as fotos

Mesmo com o tempo nublado nesta quarta-feira, 30, a cantora Lexa aproveitou o dia na praia da Barra da Tijuca ao lado do namorado, Ricardo Vianna, e da enteada, Cecília, fruto da união do ator com a empresária Aline Krykhtine. A cantora de 28 anos e o ator de 31 foram fotografados em um momento de carinho em um quiosque da orla e deixando o local com a pequena.

De vestido preto como saída de praia e com uma bolsa da Gucci que custa cerca de R$ 15 mil, Lexa estava de mãos dadas com Cecília, que do outro lado segurava a mão do pai. Em determinado momento, Lexa foi abordada por um fã que pediu para tirar uma foto com ela. Simpática, a cantora atendeu ao pedido de seu admirador.

Lexa comenta preparação para o Carnaval

Em contagem regressiva para o Carnaval, Lexa não esconde a animação para o feriado. Com a festa, a cantora encara uma verdadeira maratona de apresentações e eventos, além de também encontrar tempo para seu aniversário na agenda. Neste mês, ela encara uma rígida preparação.

"Agora é isso, treinar o corpo, fazer corrida e esteira todos os dias de 5km para ter resistência, tem que ter, não tem como", conta Lexa, em entrevista à CARAS Brasil. "Já tenho data, tenho ensaio do bloco, que é o aquecimento, vai ter no Rio e São Paulo também".

A cantora comanda seu próprio bloco de Carnaval, o Bloco da Sapequinha, e também será, pelo quarto ano consecutivo, Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro. Ela afirma que, apesar de cansativo, a alegria que os desfiles a trazem é indescritível.

"É uma loucura, mas a adrenalina ela fica tão alta, é uma alegria tão grande, é vontade de chorar com vontade de gritar, com vontade de gargalhar, eu não sei explicar, eu não sei, mas é tudo isso aí junto e você fala assim eu vou viver esse momento com todo meu coração".