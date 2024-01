Lexa comenta preparação para o Carnaval: 'Fazer corrida e esteira todo dia'

Em conversa com a Revista CARAS, a cantora Lexa falou sobre suas expectativas para o Carnaval e a preparação para o feriado

Em contagem regressiva para o Carnaval, Lexa (28) não esconde a animação para o feriado. Com a festa, a cantora encara uma verdadeira maratona de apresentações e eventos, além de também encontrar tempo para seu aniversário na agenda. Neste mês, ela encara uma rígida preparação.

"Agora é isso, treinar o corpo, fazer corrida e esteira todos os dias de 5km para ter resistência, tem que ter, não tem como", conta Lexa, em entrevista à CARAS Brasil. "Já tenho data, tenho ensaio do bloco, que é o aquecimento, vai ter no Rio e São Paulo também."

A cantora comanda seu próprio bloco de Carnaval, o Bloco da Sapequinha, e também será, pelo quarto ano consecutivo, Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro. Ela afirma que, apesar de cansativo, a alegria que os desfiles a trazem é indescritível.

"É uma loucura, mas a adrenalina ela fica tão alta, é uma alegria tão grande, é vontade de chorar com vontade de gritar, com vontade de gargalhar, eu não sei explicar, eu não sei, mas é tudo isso aí junto e você fala assim eu vou viver esse momento com todo meu coração."

Ela, que já está com as medidas tiradas para a fantasia e a preparação na reta final, ainda conta que o mês do Carnaval é o seu favorito do ano. Além da agenda lotada de shows e compromissos, Lexa também comemora seu aniversário no dia 22 de fevereiro.

"O carnaval é mês do meu aniversário, é mês de tudo, então é uma grande loucura assim, é o mês que eu mais trabalho, é um mês que eu não tenho voz, que eu tenho que ficar muda, e eu faço camarote, costumo ser rainha de camarote também, então olha é punk, mas eu amo, é meu mês favorito."

CONFIRA OS BASTIDORES DA ENTREVISTA COM A CANTORA LEXA: