Rara aparição! Marido de Andréa Beltrão curte praia com a atriz

Em flagra na praia, marido de Andréa Beltrão, Maurício Farias, surge curtindo com a atriz em rara aparição em público

O marido de Andréa Beltrão, Maurício Frias, foi fotografado com a atriz na manhã desta quarta-feira, 04, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a famosa não tem rede social e não mostra sua intimidade, mas com o flagra foi possível ver o casal.

Divertindo-se muito, ela apareceu sorridente após dar um mergulho no mar e jogando com o esposo no local com uma bola de futebol. De óculos escuros, Maurício Frias não exibiu muito de seu rosto durante a aparição pública.

Com frequência, a estrela de Tapas e Beijos é vista na praia. Aos 60 anos, ela sempre dá um show de beleza ao renovar o bronzeado. Em uma entrevista recente, Andréa comentou que não teme a passagem do tempo e revelou que se sente melhor atualmente do que no passado.

"Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse a atriz para o jornal Extra em 2021.

Veja as fotos do marido de Andréa Beltrão:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

O marido de Andréa Beltrão

Os dois se conheceram nos bastidores da novela A Viagem, de 1994, e logo engataram o romance. Eles estão juntos desde então e são pais de três adultos: Francisco (27), Rosa (26) e José (23).

Ao longo da carreira dos dois, eles trabalharam juntos em algumas oportunidades, como nos filmes Verônica e Hebe: A Estrela do Brasil, e também na novela Um Lugar ao Sol, em que viveu a personagem Rebeca, uma ex-modelo que emocionou o público com a reflexão sobre idade.

Leia também:Em flagras na praia, Andréa Beltrão exibe corpo definido