Em flagras na praia, Andréa Beltrão exibe corpo definido usando biquíni minúsculo

Andréa Beltrão exibe corpo definido; atriz acordou cedo e praticou exercícios na praia

No auge da beleza aos 59 anos, a atriz Andréa Beltrão aproveitou o dia de tempo bom para acordar cedo. A atriz foi clicada nesta terça-feira, 27, enquanto mergulhava em uma praia no Rio de Janeiro.

Para praticar natação, ela apostou em um biquíni branco minúsculo. Depois, ela se secou aproveitando as primeiras horas de sol do dia. A atriz sempre é vista nadando em águas abertas. Ela começou a prática durante a pandemia para aliviar o estresse e nunca mais parou.

Nos últimos anos, ela tem se dedicado mais ao teatro e foi premiada por sua atuação em várias montagens de sucesso. Há dois anos, a estrela topou o desafio e aceitou retornar para a televisão após um longo hiato.

Ela foi escalada para viver a Rebeca em Um Lugar ao Sol, novela exibida pela Globo. Na trama, ela emocionou o público na pele de uma ex-modelo que discutia etarismo e maturidade em um cenário de profunda opressão. Ela também é conhecida por trabalhos memoráveis, com os seriados Tapas & Beijos e A Grande Família.

Andréa Beltrão é muito discreta sobre sua vida pessoal, mas ela é casada com o cineasta Maurício Farias desde 1994, com quem tem três filhos, Francisco, Rosa e José. Os quatro pouco expõem da intimidade nas redes sociais e deixam os fãs com um gostinho de quero mais.

Andréa Beltrão fez personagem inspiradora para as mulheres acima de 50

Em Um Lugar Ao Sol, novela das nove que antecedeu Pantanal, Andréa Beltrão viveu Rebeca, uma ex-modelo que estava se descobrindo após os 50 anos. A personagem deu o que falar e até Claudia Raia deu sua opinião sobre ela.

"Que coisa boa ver finalmente esse diálogo aberto em uma novela, um avanço tão importante na dramaturgia brasileira falar desse lugar invisível que o mundo nos coloca quando chegamos nos 50+", celebrou.

E completou: "Conversar sobre pressão estética na maturidade, mercado de trabalho e sexualidade é importante pra sociedade como um todo, afinal todas as meninas e mulheres chegarão lá, esse assunto é muito mais que necessário".