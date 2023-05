Andréa Beltrão surge em flagra raro ao lado do marido em uma praia carioca

Andréa Beltrão curte a companhia do marido, Maurício Farias, em dia na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

A atriz Andréa Beltrão aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 23, para renovar o bronzeado na Praia de Copacabana. Ela contou com a companhia do marido, o diretor Maurício Farias.

Em flagra raro dos dois juntos em público, eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto curtiam a companhia um do outro na manhã ao ar livre.

Os dois se conheceram nos bastidores da novela A Viagem, de 1994, e logo engataram o romance. Eles estão juntos desde então e são pais de três adultos: Francisco (27), Rosa (26) e José (23).

Ao longo da carreira dos dois, eles trabalharam juntos em algumas oportunidades, como nos filmes Verônica e Hebe: A Estrela do Brasil, e também na novela Um Lugar ao Sol.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Andréa Beltrão fez personagem inspiradora para as mulheres acima de 50

Em Um Lugar Ao Sol, novela das nove que antecedeu Pantanal, Andréa Beltrão viveu Rebeca, uma ex-modelo que estava se descobrindo após os 50 anos. A personagem deu o que falar e até Claudia Raia deu sua opinião sobre ela.

"Que coisa boa ver finalmente esse diálogo aberto em uma novela, um avanço tão importante na dramaturgia brasileira falar desse lugar invisível que o mundo nos coloca quando chegamos nos 50+", celebrou.

E completou: "Conversar sobre pressão estética na maturidade, mercado de trabalho e sexualidade é importante pra sociedade como um todo, afinal todas as meninas e mulheres chegarão lá, esse assunto é muito mais que necessário".