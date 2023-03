De biquíni, Andréa Beltrão ostenta sua beleza natural em dia na praia

Andréa Beltrão aproveita dia de sol para praticar atividade física no mar de uma praia no Rio de Janeiro e é fotografada só de biquíni

A atriz Andréa Beltrão aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 9, para fazer um exercício ao ar livre. A estrela foi flagrada enquanto voltava de uma aula de nado em alto mar em uma praia na zona sul do Rio de Janeiro.

A estrela ostentou a sua beleza impecável ao ser fotografada apenas de biquíni. O modelito deixou à mostra as curvas naturais da beldade e sua barriga sarada.

Recentemente, Andréa Beltrão contou que não tem medo do envelhecimento e gosta mais de si mesma hoje em dia. "Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse ela para o jornal Extra.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Andréa Beltrão faz personagem inspiradora para as mulheres acima de 50

Em Um Lugar Ao Sol, novela das nove que antecedeu Pantanal, Andréa Beltrão viveu Rebeca, uma ex-modelo que estava se descobrindo após os 50 anos. A personagem deu o que falar e até Claudia Raia () deu sua opinião sobre ela.

"Que coisa boa ver finalmente esse diálogo aberto em uma novela, um avanço tão importante na dramaturgia brasileira falar desse lugar invisível que o mundo nos coloca quando chegamos nos 50+", celebrou.

E completou: "Conversar sobre pressão estética na maturidade, mercado de trabalho e sexualidade é importante pra sociedade como um todo, afinal todas as meninas e mulheres chegarão lá, esse assunto é muito mais que necessário".