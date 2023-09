Celebrando seu aniversário de 60 anos, Andréa Beltrão curte dia na praia

A atriz Andréa Beltrão foi fotografada no dia de seu aniversário de 60 anos aproveitando a manhã em uma praia no Rio de Janeiro

Neste sábado, 16, Andréa Beltrão está comemorando a chegada dos seus 60 anos de idade! A atriz aproveitou o dia de seu aniversário para curtir a manhã na praia esbanjando beleza e estilo.

A aniversariante chegou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acompanhada do marido Maurício Farias e vestindo um maiô colorido com uma bermuda jeans por cima da peça. Ao colocar o pé na areia, a artista tirou a bermuda e ficou apenas com a roupa de banho.

A estrela da série “Tapas e Beijos” foi flagrada pelos paparazzis caminhando pela areia da praia com o amado e ainda se divertiu jogando bola, aproveitando a manhã ensolarada e a data especial.

Em uma entrevista recente, Andréa comentou que não teme a passagem do tempo e revelou que se sente melhor atualmente do que no passado.Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse a atriz para o jornal Extra em 2021.

Andrea ainda revelou o segredo para a boa forma e comentou que faz exercícios físicos frequentemente, como pode ser visto nesta sua ida à praia: "Sou viciada em esporte. Nado no mar, faço ginástica, ioga. Quando dá, corro e jogo vôlei".

Mas este não foi o primeiro flagra de Andréa na praia neste ano. Alguns meses atrás, a estrela foi clicada saindo do mar após dar um mergulho em uma praia no Rio de Janeiro. Com uma roupa de banho que deixava seu corpo à mostra, a atriz esbanjou boa forma.

A artista é adepta da natação no mar e frequentemente é vista durante nadando. Nas fotos feitas em julho, ela ostentou sua beleza natural ao ser vista com uma peça de banho nas cores preto e cinza depois de sua atividade física.

Fotos: Dan Delmiro/AgNews

Aniversariante!

Falando em aniversariante, outra estrela da televisão irá celebrar a chegada de seus 60 anos neste domingo, 17. A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes comemorará seu aniversário.

E as celebrações para a aniversariante já começaram! O namorado de Fátima, o deputado Túlio Gadelha, compartilhou fotos da amada com uma sobremesa especial de aniversário.