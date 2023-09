Fátima Bernardes recebe celebração de aniversário antecipada do namorado: “Tá chegando”

A jornalista e apresentadora recebeu uma celebração de aniversário antecipada de seu namorado, o deputado Túlio Gadêlha

Neste próximo domingo, 17, Fátima Bernardes celebra a chegada dos seus 60 anos de vida! Mas as comemorações já começaram! Nessa sexta-feira, 15, o namorado da jornalista e apresentadora mostrou uma celebração de aniversário antecipada.

O deputado Túlio Gadêlha compartilhou em seu Instagram diversas fotos da amada em um restaurante. Fátima apareceu nas fotos segurando uma sobremesa especial em que a palavra “Parabéns” estava escrita no prato.

“O aniversário de quem tá chegando?”, adiantou o namorado da apresentadora da competição musical The Voice na Rede Globo. Nos cliques, a jornalista usava uma camiseta de mangas longas azul escura e um colar de brilhantes em formato de flor.

Nos comentários, os seguidores de Túlio também começaram a celebrar o aniversário de 60 anos de Fátima e adoraram o momento a dois do casal! “Tá chegando a hora, Fatinha linda! E um amor que é lindo e inspirador”, escreveu uma fã da apresentadora. Outra seguidora de Túlio desejou: “Parabéns para essa mulher inteligente, linda e inspiradora! Muita luz, saúde, felicidade e amor na sua vida, Fátima. Sou fã demais”.

“Tá chegando a hora da gente acender as velhinhas e cantar muito parabéns para ela”, escreveu um perfil de fãs dedicado à Fátima. Um perfil das redes sociais feito por fãs do casal Túlio e Fátima ainda escreveu: “Túlio, você sabe o quão sortudo você é por ter uma mulher dessa como namorada? Espero que sim, porque não é todo mundo que tem essa sorte”.

Romance é o que não falta na relação do deputado com a jornalista. Ainda nesse mês, o casal foi visto fazendo um passeio a dois na natureza. Fátima publicou em seu Instagram um passeio com o namorado e alguns amigos no Parque Nacional de Brasília em um final de semana ensolarado.

Belíssima!

Quem roubou a cena recentemente e causou comoção nas redes sociais foi a filha de Fátima Bernardes e William Bonner. Bia Bonemer surgiu toda produzida em fotos publicadas em suas redes sociais e recebeu diversos elogios dos seus seguidores.

Beatriz surgiu posando para fotos dentro de seu carro, no meio do trânsito. Com cabelos iluminados e uma maquiagem mais marcada, a filha do ex-casal formado pelos jornalistas que apresentavam o Jornal Nacional juntos, brilhou com seu charme e beleza e atraiu os olhares dos seguidores.