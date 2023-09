Filha de Fátima Bernardes dá show de beleza em selfie e semelhança rouba a cena

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer atrai olhares ao surgir produzida e ganha comparações com a mãe: “Cópia”

A influenciadora digital Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, encantou seus seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 14, ao compartilhar uma selfie em que aparece toda produzida. No entanto, além da beleza notável, outro detalhe roubou a cena: a semelhança impressionante com sua mãe.

No clique, compartilhado através de seu perfil oficial no Instagram, Beatriz aparece sorridente em uma selfie despretensiosa dentro de seu carro, no meio do trânsito. Com cabelos iluminados e uma maquiagem mais marcada, a herdeira dos jornalistas brilhou com seu charme e beleza e atraiu os olhares dos seguidores.

Nos comentários, os admiradores da jovem, que está com 25 anos, deixaram muitos elogios, mas também fizeram questão de deixar algumas comparações: “Bia tu é linda igual a Fátima”, exaltou um seguidor. “A cara da Fátima Bernardes”, apontou mais um. “É de parar o trânsito”, um terceiro brincou com o cenário da selfie.

Fátima Bernardes e William Bonner são pais de trigêmeos:

Vale lembrar que além da semelhança com a mãe, Bia também é a 'cópia' de seus irmãos, Vinícius e Laura, já que eles são trigêmeos, frutos do antigo relacionamento dos jornalistas. Além da parceria na bancada do jornal da Globo, Fátima e Bonner foram casados por 26 anos, até que anunciaram a separação em 2016.

Após o divórcio, a antiga comandante do programa 'Encontro' assumiu um relacionamento com o deputado federal Túlio Gadelha, enquanto Bonner se casou novamente com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Inclusive, recentemente, Bia Bonemer fez uma rara aparição ao lado do pai e da madrasta, durante uma viagem de férias em família na Europa.

Você sabia? Bia Bonemer nunca namorou:

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer decidiu revelar uma curiosidade sobre sua vida amorosa recentemente! Em entrevista ao podcast Vibe Boa Podcast, de Lívian Aragão, ela abriu detalhes sobre sua personalidade neste setor da vida e explicou o motivo para nunca ter namorado; entenda.