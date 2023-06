Bia Bonemer faz rara aparição com o pai, William Bonner, durante viagem em Paris

Filha de Fátima Bernardes, Bia Bonemer aproveita viagem pela França ao lado do pai, William Bonner e da madrasta

Na última terça-feira, 27, Bia Bonemer chamou a atenção dos internautas ao compartilhar registros de sua viagem em em Paris, na França, ao lado do pai, o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner e da madrasta, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

De férias na capital francesa, a filha de Fátima Bernardes surgiu deslumbrante na sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram. Ela apostou em uma produção atemporal composta por calça cargo, regata branca e uma calça listrada para combinar com a peça de baixo. Os registros foram feitos enquanto ela posava em frente a famosa, Torre Eiffel.

Com os cabelos soltos e óculos escuro, a influenciadora esbanjou charme nas fotos. Bia, legendou a postagem apenas com um singelo coração branco. Já nos Stories da jovem, o trio apareceu sorridente enquanto curtiam o momento de lazer no ponto turístico.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e William Bonner tiveram filhos trigêmeos: Beatriz, Laura e Vinicius. Os dois se separaram em 2016 e já estão em novos relacionamentos. Bonner está casado com Natasha Dantas, e Fátima namora com o deputado Túlio Gadêlha.

Recentemente, Bia Bonemer aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A jovem mostrou sua beleza natural ao aparecer com um modelito preto e branco na frente do espelho.

PRIMEIRAS TATUAGENS

Há poucos dias, Bia Bonemer surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar suas primeiras tatuagens. A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, compartilhou um vídeo mostrando os detalhes dos desenhos.

Na parte interior do braço, ela fez o contorno de um girassol. Já na costela, ela decidiu tatuar a palavra 'saudade'. "Minhas primeiras tatuagens e eu to apaixonada", afirmou Bia na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.