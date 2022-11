Filha de Fátima Bernardes e William Bonner exibe suas tatuagens: "Apaixonada"

Bia bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, exibiu suas primeiras tatuagens nas redes sociais

Bia Bonemer (25) surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 25, ao mostrar suas primeiras tatuagens.

A jovem, filha de Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59), compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando os detalhes dos desenhos. Na parte interior do braço, ela fez o contorno de um girassol. Já na costela, ela decidiu tatuar a palavra 'saudade'.

"Minhas primeiras tatuagens e eu to apaixonada", afirmou Bia na legenda da publicação. A jovem, vale lembrar, é irmão de Laura e Vinícius Bonemer. Os trigêmeos, vale lembrar, completaram 25 anos em outubro.

Recentemente, Bia recebeu chuva de elogios ao surgir de biquíni na web. Nas imagens, ela aparece em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, curtindo o dia de sol em cenário paradisíaco, usando um biquíni amarelo estiloso e chamou atenção pelo corpão. "Pontinho amarelo", escreveu ela na legenda ao brincar com o look.

Confira as primeiras tatuagens de Bia Bonemer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!