Filha de Fátima Bernardes e William Bonner posa de biquíni em praia: ''Que gata''

Bia Bonemer, herdeira de Fátima Bernardes e William Bonner, surpreende ao surgir de biquíni em Angra dos Reis e arranca elogios

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 10h21

A jovem Bia Bonemer (24), herdeira dos jornalistas Fátima Bernardes (60) e William Bonner (58), recebeu chuva de elogios ao surgir de biquíni em registros nas redes sociais!

A influenciadora digital, irmã gêmea de Laura e Vinícius, publicou alguns cliques de viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece curtindo dia de sol em cenário paradisíaco.

Nos cliques, Bia surgiu usando um biquíni amarelo estiloso e chamou atenção pelo corpão. "Pontinho amarelo", escreveu Bia Bonemer na legenda ao brincar com o look. Em outro post, ela disse: "Um pedacinho do paraíso."

"Lindaaaa e que paraíso hein", "Uau que gata corpo perfeito", "Sereia", "Coisa mais linda", "Linda, maravilhosa, poderosa você", "Diva", elogiaram os seguidores nos comentários.

Recentemente, após revelar sonho em ser cantora, Bia soltou a voz durante um show de Matheus Fernandes em São Paulo.

Confira os cliques da filha de Fátima Bernardes e William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Bia Bonemer fala sobre sonho de virar cantora

Bia Bonemer contou sobre sua vontade de se tornar cantora no podcast Foquinha no Gshow! Segundo ela, a juventude é uma oportunidade de buscar novos horizontes e por isso assumiu que um de seus sonhos é investir na carreira de cantora: "Tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas".

Ela contou também que sobre o estilo musical que mais tem interesse: "Por mim, seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo o Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas", contou.

