Fátima Bernardes presta linda homenagem no aniversário de 25 anos dos trigêmeos: "Amor que não se mede"

Nesta sexta-feira, 21, Bia, Laura e Vinicius Bonemer completaram 25 anos de vida, e Fátima Bernardes (60) fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a nova apresentadora do The Voice Brasil compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da celebração intimista, que contou com a presença dos pais da jornalista e de alguns amigos.

Além disso, Fátima também mostrou que fez uma chamada de vídeo com Laura, que está morando fora do país, para ela também participar da festa em família. Na legenda da publicação, a jornalista parabenizou os herdeiros, e ainda relembrou um clique dos três pequeninhos, brincando em uma piscina de bolinhas.

"Há 25 anos, o 21 de outubro se tornou o dia mais lindo da minha vida. Um amor que não se mede. Longe ou perto, esse amor aquece, ilumina, dá força pra seguir em frente. Amo vocês que vão ser sempre as minhas crianças, como nessas fotos do primeiro aniversário", escreveu a artista.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações. "Lindos! Feliz Aniversário!!", disse uma seguidora. "Parabéns para os seus filhos. Felicidades, saúde, paz, sonhos, conquistas, realizações", desejou outra. "Parabéns, Laura, Beatriz e Vinícius que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Felicidades", escreveu uma fã.

Vale lembrar que os trigêmeos são fruto do casamento de Fátima Bernardes com William Bonner (58).

Confira a homenagem de Fátima Bernardes para os filhos:

