De biquíni, filha de Fátima Bernardes e William Bonner exibe beleza natural em nova selfie

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer ostenta seu corpaço escultural ao posar na frente do espelho com look mínimo

A influencer Bia Bonemer, que é filha de Fátima Bernardes e William Bonner, aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A beldade surgiu apenas de biquíni em uma nova selfie e recebe elogios ao postar o clique no Instagram.

Na imagem, Bia mostrou sua beleza natural ao aparecer com um modelito preto e branco na frente do espelho. A estrela deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis antes de sair para renovar o bronzeado na área externa de sua mansão.

“Tudo fica melhor com sol e biquíni”, disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos seus seguidores. “Humilha a gente com essa barriga negativa”, disse um seguidor. “É muito gata”, comentou outro. “Mulher linda, maravilhosa e charmosa”, declarou mais um.

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.